Enzo Fernández y un gran gesto luego de meterse en cuartos de Champions

Enzo Fernández tuvo un increíble gesto de humildad con un nene que ingresó llorando al campo de juego luego de que su equipo clasificara a cuartos de Champions dando vuelta la llave ante el Borussia Dortmund.

Luego de que el Chelsea confirme la remontada y se quede con el pase, un nene con la camiseta de “Mesi“, se metió al césped, súper emocionado, para buscar al volante argentino, que automáticamente lo abrazó y se sacó su camiseta para regalársela.

“Fue un momento muy lindo. Vino corriendo, me abrazó, me pidió la remera y se la di. Los nenes tienen algo especial que me llegan al corazón”, reconoció luego el mediocampista en rueda de prensa.

Su gesto fue uno de los temas más comentados en las redes sociales. Más allá del gran triunfo, que le permitió al Chelsea avanzar a cuartos del máximo certamen europeo, el abrazo con el nene se convirtió de inmediato en un tema viral en Twitter.