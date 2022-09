A dos meses del evento, y con muchísimos jugadores confirmados en la nómina que el DT llevará a la Copa del Mundo, hay un par que pelean por meterse en los cupos finales y uno de ellos es Enzo Fernández, que tendrá en esta fecha FIFA de septiembre la gran chance de ganarse un lugar.

De hecho, el mediocampista surgido de River y actualmente en el Benfica, donde inició su camino en el fútbol europeo con grandes rendimientos, tiene alguna posibilidad de ser titular el viernes, en el primer amistoso de los dos que disputará la Selección en Estados Unidos.

Es que con Giovani Lo Celso en duda por su estado físico, si el mediocampista del Villarreal no está para ir desde el arranque ante Honduras, su reemplazante podría ser Alexis Mac Allister, futbolista que ya fue probado por Scaloni, o bien Enzo Fernández. Sea como titular o no, se espera que el ex River y Defensa sume minutos en esta gira, donde intentará convencer a Scaloni de que debe estar en Qatar.