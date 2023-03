Enzo Fernández, revelación y figura del seleccionado argentino en el Mundial de Qatar 2022, reveló que todavía le "cuesta asimilar" la conquista del título del mundo.

"Fue una locura todo. Se dio muy rápido y todavía me cuesta aceptar y asimilar que somos campeones del Mundo. Parece irreal", reflexionó Fernández, elegido como el mejor jugador joven de la Copa del Mundo.

En una entrevista con TyC Sports, el flamante jugador de Chelsea, de Inglaterra, en una cifra récord repasó la conquista de la tercera estrella para la "Albiceleste", a casi tres meses.

"Cumplí mi sueño y el de 40 millones de argentinos. Recién voy tres años de carrera y que se me haya dado el Mundial tan rápido es algo único", remarcó el volante, de 22 años y apenas diez partidos con la Selección.

"Me enteré de la convocatoria una semana antes del Mundial. Me preparé tres meses tanto física como mentalmente porque soñaba con estar", manifestó el ex River Plate y Defensa y Justicia.

Durante la pandemia de coronavirus en 2020, Enzo estaba en la reserva del "Millonario" y hoy es el jugador argentino más caro de la historia.

"Trato de tomarlo con naturalidad y disfrutar de los lugares en los que estoy", dijo, con humildad, el oriundo de la localidad bonaerense de San Martín.

Otro de los sueños que cumplió el talentoso mediocampista fue compartir equipo con Lionel Messi, su ídolo desde la adolescencia.

"Se me pone la piel de gallina cuando hablo de Messi. Soy un agradecido porque antes del Mundial habló de mí", destacó en referencia a los elogios que recibió del capitán durante la gira por Estados Unidos que significó su debut absoluto en el seleccionado.

Luego de la "única" y "emocionante" final contra Francia, Fernández contó el diálogo que tuvo con el capitán y confirmó que la carta que se viralizó durante el Mundial fue escrita por él.

"Le agradecí a Messi por no abandonarnos nunca. Lo banque siempre porque recibía muchas críticas, había dicho que quería dejar y traté de escribir lo que sentía", relató en referencia al texto publicado en su cuenta de Facebook en 2016.

"El Mundial es lo máximo y la gloria eterna. No hay otro título mayor", remarcó Enzo, que expresó su ansiedad por el reencuentro con el público en los amistosos de fines de marzo. "Estoy ansioso de ver a la gente y el cariño que nos van a dar. Será emocionante", subrayó.

Pese a que reconoció que pateó "muy mal" su penal contra Países Bajos en cuartos de final, Enzo comentó que estaba dispuesto a anotarse en la lista en la serie ante Francia. "Lautaro (Martínez) era el quinto y yo estaba para patear un sexto pero me parece que el técnico pasó de largo", recordó, entre risas.

Enzo Fernández será protagonista este martes de uno de los partidos de vuelta de la Liga de Campeones de Europa con Chelsea ante Borussia Dortmund en un partido que será clave para el futuro del club que invirtió más de 120 millones de euros por su pase.

"Chelsea es una institución muy grande y trataré de ayudar a que consiga todo lo que se proponga. Siempre soñé con jugar en la Premier League y cada oportunidad que se me presenta trato de aprovecharla", cerró.

(Télam)