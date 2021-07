River Plate no consigue adaptarse al césped nuevo del estadio Monumental donde en los 11 partidos que jugó desde que fue instalado apenas obtuvo el 50 por ciento de los puntos en disputa, con 4 derrotas, 2 empates y 5 triunfos. Lo confirmó este domingo al perder allí ante el campeón actual, Colón de Santa Fe, por 2 a 1.



La racha que había tenido un buen debut con el 3-0 ante Rosario Central en el torneo pasado viene de tres fechas sin victorias, y desde que se inauguró el campo de juego híbrido (hay un pequeño porcentaje de césped artificial) nunca pudo sumar más de dos triunfos consecutivos.



Las últimas tres presentaciones, frente a Fluminense con derrota por 3-1, el empate en la semana ante Argentinos 1-1 y la caída ante Colón de hoy por 2-1, evidenciaron la falta de regularidad en condición de local que tiene el equipo de Marcelo Gallardo.



Por contrapartida, los partidos que jugó fuera de Núñez desde el arranque de la temporada con aquel 4-0 con Pronunciamiento, de Entre Ríos, por Copa Argentina, tienen en total 13 presentaciones con 6 triunfos, 5 empates y apenas 2 derrotas, lo que da una efectividad cercana al 60 por ciento.



La capacidad ofensiva y defensiva de River también difiere en el rubro goles, ya que de local tiene 18 tantos y recibió 14, mientras que de visitante la diferencia es más alta, ya que suma 27 con sólo 8 recibidos en su arco.

El lamento del Muñeco

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo admitió esta noche, luego de la derrota por 2-1 como local ante el vigente campeón del fútbol argentino, Colón, que "los defectos propios los rivales" se lo hacen "pagar caro" a su equipo.



"A veces los defectos propios hacen que el rival los aproveche y nos los haga pagar caros. Y eso fue lo que pasó esta noche con Colón. Nos encontramos con un gol en contra demasiado fácil en el arranque del partido y eso nos colocó ante un panorama diferente al previsto", reconoció Gallardo en la conferencia pospartido.



"Pero además no supimos resolver situaciones en ese primer tiempo y encima al rival le expulsaron enseguida un jugador (Gonzalo Piovi a los 13 minutos de la etapa inicial), lo que permitía que nos pusiéramos en partido, pero fallamos en algunas ocasiones como para convertir y encima nos anotaron el segundo gol", apuntó.



Y en tren de admisiones y de reconocimiento al rival en el que justamente debutó hoy su hijo Nahuel, el "Muñeco" sostuvo que "claramente hubo una virtud del rival, que aun con ese hombre de menos no se puso en situación defensiva y siguió atacando todas las veces que pudo".



"Después, ya en el segundo tiempo Colón se sintió debilitado por ese hombre de menos y se refugió a defender la ventaja, algo que hizo muy bien. En conclusión el rival hizo su partido, pegó en los momentos justos y nosotros no supimos reaccionar a tiempo ni concretar las situaciones que se nos presentaron en el final, salvo el descuento de Matías Suárez", concluyó Gallardo.



El miércoles River se juega el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores en cancha de Argentinos Juniors, luego de empatar 1 a 1 en el Monumental el cotejo de ida de octavos.