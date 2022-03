Argentina tenía controlado el partido, pero sufrió el empate 1-1 con Ecuador en el final, con intervención del VAR, aunque estiró su invicto a 31 partidos bajo la gestión de Lionel Scaloni y alcanzó el récord histórico del seleccionado de Alfio Basile.



El delantero y figura de River Plate Julián Álvarez abrió el marcador y el atacante Enner Valencia, tras el rebote en el penal atajado por Gerónimo Rulli, selló la igualdad en tiempo de descuento, en el partido correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que se jugó en el Monumental de Guayaquil.



Con este resultado, Argentina, que aún debe su compromiso ante el líder Brasil, llegó a los 39 puntos, mientras que Ecuador se quedó con 26 y cerró el torneo en la cuarta posición.



El oficio y el buen momento del equipo de Scaloni, con el crack Lionel Messi a la cabeza, sacó adelante un partido que en el inicio se presentó complejo porque Ecuador sacó ventaja en la presión y la velocidad.

El polémico penal

El gol de Álvarez



Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta sufrieron más de lo debido en esos avances que encontraron bien parados a Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, los defensores argentinos más destacados.



Argentina entendió que debía jugar en corto para desactivar la velocidad local. Messi, muy ovacionado en Guayaquil, se juntó con Rodrigo De Paul, quien mejoró la precisión, y de a poco sacaron al campeón de América del asedio ecuatoriano.



Alexis MacAllister, de buen partido, y Nicolás González colaboraron en ese funcionamiento junto con el toque de primera de Leandro Paredes. Así se construyó el gol de Álvarez, el "chico de moda", según Scaloni, a quien no le pesó la situación para marcar su primer gol en el seleccionado mayor, en su debut como titular.



El gol de la estrella de River paralizó a Ecuador y Argentina estuvo cerca del segundo con un cabezazo de Otamendi, tras el centro largo y preciso de De Paul.



La temperatura era elevada en la noche de Guayaquil, sumada a un alto grado de humedad. El desgaste de un primer tiempo intenso generó un caída en el rendimiento de ambos y casi no se produjeron situaciones.



Scaloni aprovechó el momento para observar en cancha a más jugadores como Juan Foyth, Guido Rodríguez, Ángel Correa y Lucas Ocampos.



Cuando el partido se apagaba, un remate de cabeza de Ángel Mena dio en la mano de Tagliafico y el árbitro Claus, a instancias del VAR, cobró penal. Rulli tapó el defectuoso remate de Valencia, pero el rebote quedó en los pies del delantero ecuatoriano, quien no falló en la segunda chance.



A la espera del clásico suspendido con Brasil y el choque amistoso ante Italia en junio próximo, a Scaloni sólo le quedará definir la lista de convocados para Qatar 2022. Es posible que haya definido esos pocos lugares en la calurosa noche ecuatoriana.