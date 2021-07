El seleccionado de fútbol de la Argentina quedó eliminado de los Juegos Olímpicos de Tokio, al empatar este miércoles con España 1 a 1 en un partido válido por la tercera y última fecha del Grupo C, en el que le había ganado a Egipto y perdido con Australia.



El encuentro se jugó en el Saitama Stadium y los goles fueron anotados por Mikel Merino para España y Tomás "Toto" Belmonte para Argentina, a los 21 y 42 minutos del segundo tiempo, respectivamente.



En el otro partido del Grupo C, Egipto doblegó a Australia por 2 a 0 y avanzó junto a España a los cuartos de final.



Con esos resultados España ganó el grupo con seis unidades, en cuartos de final jugará ante Costa de Marfil (segundo del Grupo D), seguido por Egipto con cuatro y +1 de saldo de goles (ahora enfrentará a Brasil, primero del D), Argentina con cuatro y saldo de -1 y último Australia con tres.



España fue superior a Argentina con mayor posesión del balón, fue más criterioso y compacto en todas su líneas y si no venció fue por falta de eficacia y la buena tarea del arquero Jeremías Ledesma.



En el final el equipo de Batista con corazón y temple logró igualar el resultado aunque no pudo clasificar tras la derrota inicial ante los australianos.