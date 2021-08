Juan Antonio Pizzi dejó de ser el entrenador de Racing tras la derrota en el clásico de Avellaneda ante Independiente. El uruguayo, Alexander Medina, actual DT de Talleres de Córdoba, suena como posible reemplazo.

Claudio Ubeda, actualmente en el rol de coordinador de divisiones infantiles de la institución de Avellaneda y exfutbolista del club, se hará cargo de manera interina del primer equipo "albiceleste".

Carlos Arano, exdefensor del club y campeón con Racing en el torneo Apertura 2001, será el ayudante de campo del "Sifón" a partir del miércoles cuando el plantel profesional vuelva a los entrenamientos, anticipó una fuente racinguista a Télam.

Ubeda, ex técnico del seleccionado argentino Sub 20, dirigirá al equipo "albiceleste" en el choque ante Newell´s Old Boys, a disputarse el próximo domingo desde las 20.15 por la quinta fecha.

El comunicado oficial por parte del club sobre la salida de Pizzi, quien tenía contrato hasta diciembre de este año, se dará a conocer mañana.

La decisión sobre la desvinculación de Pizzi se tomó tras una reunión en la que estuvieron el manager Rubén Capria, distintos directivos del área de fútbol y el presidente de la institución, Víctor Blanco.

Pizzi, de 53 años, desde que se hizo cargo del primer equipo "académico" en enero de este año en reemplazo de Sebastian Beccacece, dirigió 32 encuentros con 13 victorias, 11 empates y ocho derrotas.

Las caídas más determinantes del ciclo de Pizzi comenzaron con una goleada en contra por 5-0 ante River Plate en la final de la Supercopa Argentina en marzo pasado en Santiago del Estero.

Otra de las más recordadas fue una nueva goleada, en este caso por 3-0, ante Colón de Santa Fe en el encuentro decisivo de la pasada Copa de la Liga Profesional en junio último.

La eliminación en los octavos de final de la actual edición de la Copa Libertadores a manos de San Pablo, de Hernán Crespo, fue otro de los resultados que dejó a Pizzi más cerca de su salida del club.

Sin embargo, los directivos lo mantuvieron en su cargo, a pesar del descontento de gran parte de los simpatizantes "académicos" que tenían al torneo continental como el máximo objetivo del semestre.

La derrota del domingo ante Independiente en el clásico de Avellaneda, válido por la quinta fecha de la Liga Profesional, fue concluyente para que Pizzi sea apartado de su cargo.

Además del resultado adverso frente al clásico rival, los hinchas del club no le perdonaron al entrenador la salida del capitán Lisandro López, la figura del equipo, y la no inclusión del goleador Darío Cvitanich.

La falta de una clara idea de juego y el hecho de comandar un equipo por momentos sin rumbo futbolístico fueron otros de los factores negativos que desgastaron la gestión de Pizzi.

La llegada del entrenador santafesino a Racing fue una decisión del manager Ruben "Mago" Capria, exfutbolista del club, quien reemplazó al "Príncipe" Diego Milito, uno de los máximos ídolos de la institución.

Los técnicos que cuentan con mayores chances de ocupar el lugar que Pizzi dejó vacante este lunes son Alexander "Cacique" Medina, actualmente en Talleres, de Córdoba, y Antonio Mohamed, desocupado.

Además, el "Gringo" Gabriel Heinze, de último paso por Vélez Sarsfield y recientemente desvinculado de Atlanta United, de la Major League Soccer, de Estados Unidos -equipo en el que dirigió a Lisandro López-, también suena como alternativa.

El "mellizo" Guillermo Barros Schelotto es otro de los nombres que se mencionaron para sentarse en el banco de suplentes "albiceleste" junto a su hermano Gustavo, campeón con Racing como jugador en el torneo Apertura 2001 después de 35 años de sequías.

El entrenador que se haga cargo del primer equipo de Racing, además del torneo local, en el que "La Academia" se ubica en la octava posición con ocho puntos, a tres del líder Independiente, tendrá que afrontar la Copa Argentina.

El conjunto de Avellaneda se medirá ante Godoy Cruz en octavos de final de ese certamen.