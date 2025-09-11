El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, quedó en el centro de la escena futbolera tras pedir disculpas públicas a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA. El dirigente, que también impulsa el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), buscó bajar la tensión luego de fuertes declaraciones que había realizado hace un año.

El episodio se remonta a septiembre de 2024, cuando Talleres fue eliminado por Boca en los octavos de final de la Copa de la Liga. Tras aquel partido, Fassi apuntó contra la conducción del fútbol argentino con frases durísimas, en las que acusó a Tapia de favorecer a determinados clubes y de tener vínculos con las barras.

Pese a que esas críticas lo llevaron incluso a ser recibido en la Casa Rosada por el presidente Javier Milei y su hermana Karina, en el marco del debate por las SAD en el fútbol argentino, la situación cambió drásticamente este jueves. Fassi pidió perdón públicamente a Tapia y se mostró dispuesto a “cambiar y mejorar el fútbol argentino”.

La reacción desde la AFA no se hizo esperar. Pablo Toviggino, tesorero de la institución, respondió en redes sociales con duros calificativos hacia el presidente de Talleres, a quien llamó “mentiroso”, “cara dura” y “traidor”.

En paralelo, el mal momento deportivo de Talleres —hoy comprometido con el descenso— suma más presión a Fassi, que intenta recomponer puentes con la dirigencia del fútbol local. El gesto hacia Tapia, sin embargo, parece haber abierto un nuevo capítulo de tensiones dentro de la política de la pelota argentina.