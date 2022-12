Cuando Lionel Scaloni comenzó su etapa como DT del seleccionado argentino, fue un blanco de críticas por la mayoría de los periodistas deportivos del país, así como también de varios ex jugadores que le dieron con todo al de Pujato, sobre todo por su falta de experiencia. Uno de ellos, fue el Ogro Fabbiani, que desde su cuenta de Instagram, decidió pedirle disculpas.

“Yo siempre critiqué a la gente que me juzgaba sin conocerme”, comenzó la carta abierta del Ogro por la falta de pergaminos anteriores del sucesor de Jorge Sampaoli en 2018. “Equivocarse es humano y yo cometí uno de tantos, por eso quiero pedir disculpas públicamente por mis dichos sobre el actual técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni”, continuó.

En este sentido, resaltó una serie de puntos positivos que observa en el técnico finalista del mundo: “Demostró y demuestra ser un ejemplo al mando del seleccionado, impartiendo con claridad y eficiencia su técnica, haciendo oídos sordos a los que muchas veces desconfiaron de su capacidad a la hora de dirigir”.

“El fútbol, como tantas cosas, debe progresar y debemos permitirnos abrir la cabeza a nuevas propuestas, por algo (Claudio, presidente de la AFA) Tapia lo eligió dándole su voto de confianza para que se haga cargo de la Selección y no le erró”, reconoció el entrenador de Deportivo Riestra, conjunto que milita en la Primera Nacional.

Fabbiani tuvo un mea culpa por las críticas que había realizado en la previa al certamen que ganó la Albiceleste ante Brasil en el Maracaná: “Hoy muchos debemos dejar los prejuicios de lado y copiar el buen trabajo que hace”.

Por último, manifestó que el ganador del duelo ante Francia en la final de la Copa del Mundo quedará en un segundo plano: “No importa el resultado del domingo, el trabajo que viene forjando desde hace tiempo dio sus frutos y hoy todos celebramos gracias a ello”.

“Si Maradona se equivocó todos podemos hacerlo. Los resultados mandan. Vamos Selección”, sentenció el ex futbolista de 39 años con un pasado por River Plate, Newell’s y Lanús, entre otros clubes.

La frase de la polémica que derivó en este descargo se remonta a una charla que mantuvo en ESPN después de conocerse que Juan Foyth había quedado afuera de la lista de la selección argentina para afrontar la última Copa América. Luego de haber logrado el tercer puesto en 2019, el equipo recaló a Brasil con serias dudas en lo futbolístico y Fabbiani había pronosticado el peor escenario: “La vamos a pasar mal en la Copa América porque no veo una idea de juego”.

“Me encantan los jugadores, pero después... Tenés que tener un técnico. No lo tiene. No lo veo capacitado. De acá a 10 años cuando agarre de vuelta a la Selección, capaz, pero no lo veo. Es algo que miro desde afuera. Lo hablé con mucha gente y lo comparte, pero no lo dice”, lanzó en una frase que busca guardar luego de sus propias disculpas.