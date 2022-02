Germán Burgos acordó condiciones y dirigirá al Aris Salónica, de la Superliga de fútbol de Grecia, luego de su fallida experiencia en su debut como director técnico en Newell’s Old Boys, de Rosario, en donde apenas estuvo durante tres meses.

El exguardavallas del seleccionado argentino, de 53 años, llegó hoy a Atenas y en las próximas horas suscribirá el vínculo que, en principio, se extenderá hasta junio de 2024. “Me gusta la posibilidad de diseñar el equipo desde el principio”, comentó el excolaborador de Diego Simeone en Atlético de Madrid.

“Esta bueno el desafío de poder cambiar las cosas”, agregó ‘Mono’ Burgos, en declaraciones que reprodujo el sitio de Gazzetta, en su publicación en idioma griego. El también exarquero de Ferro y River Plate admitió que el gran porcentaje de jugadores latinos en el plantel incidió para que se inclinara positivamente a favor de aceptar la propuesta.

“Ciertamente jugó un papel a favor, pero la nacionalidad no es la clave. Lo que pretendemos es jugar en equipo. Primero debo conocer a mis futbolistas, para saber qué estilo le inculcaremos”, admitió.

En su campaña en Newell's, el apuntado Burgos dirigió 15 partidos, con 4 triunfos, 6 empates y 5 derrotas. Estuvo entre marzo y junio pasado. Cumplidas las primeras 23 jornadas de la Superliga griega, Aris Salónica ocupa la octava colocación con 29 unidades, muy lejos de la línea del líder Olympiakos, que detenta 56 y está invicto.

En el plantel, Burgos hallará a tres compatriotas: el extremo Daniel Mancini (ex Newell’s), el enganche Mateo García (ex Instituto de Córdoba) y el mediapunta Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata). También está el nacionalizado paraguayo Juan Manuel Iturbe (ex River Plate).