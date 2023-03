Como no podía ser de otra manera, Hugo Gatti opinó sobre los ganadores de los premios The Best y cuando se refirió al entrenador de la selección Argentina, Lionel Scaloni, fue contundente. El exarquero e integrante del programa español El Chiringuito criticó otra vez al conjunto Albiceleste.

Según el Loco, Scaloni “no merecía la distinción y sí Carlo Ancelotti”, el DT del Real Madrid, porque “hizo más para ganarlo”. No es la primera vez que Gatti hace algún comentario en contra de la Argentina. Para él, que Ancelotti haya ganado LaLiga y la Champions League es más meritorio que lo hecho por Scaloni.

Cuando le preguntaron sobre los premios, Gatti dijo que “todos son merecidos, menos el de Scaloni”. Josep Pedrerol, el conductor del programa, quedó sorprendido por su respuesta y le consultó el motivo. Ahí es cuando el Loco volvió al centro de la polémica y le restó importancia al título logrado en Qatar.

Por último, Gatti sí estuvo de acuerdo con el premio al rosarino. “Messi merecía el The Best”. Más allá que en su momento había dicho que “Emiliano Martínez fue más determinante que Messi en la final ante Francia”.