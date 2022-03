A partir de su retiro del fútbol producto de un problema cardíaco, Sergio Agüero se volcó de lleno al universo del stream y en su última transmisión sorprendió a sus seguidores con un anuncio. Durante una charla con Coscu por Twitch, el Kun confirmó que su hijo Benjamín quedó en las divisiones inferiores de un club que milita en la Primera División del fútbol argentino.

“Gente, ¿sabían que empezó Benjamín a jugar al fútbol? Arrancó por primera vez a jugar. Jugaba en el barrio y ahora fue a un equipo, fue a jugar a Tigre”, manifestó Agüero al referirse a su primogénito, fruto de su relación con Giannina Maradona.

“Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Se fue a probar la semana pasada y me escribió ‘pá, quedé’”, contó el ex Barcelona mientras mostraba una foto desde su celular de su hijo de 13 años con toda la pilcha del "Matador", club que recientemente ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino.

“Le dije felicitaciones y ahí lo llamé y le dije que tiene todo este año para ponerse las pilas y ver si realmente le gusta. Vamos a ver…”, explicó el Kun.

“Me llegaron comentarios, pero lo tengo que ir a ver. Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual, ¿me explico?. Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va”, remarcó.

Para concluir, el ahora exfutbolista subrayó que Benjamin “está contento, entusiasmado. Cuando vaya lo voy a ir a ver, lo voy a llevar y lo voy a apoyar para que le dé para adelante”.