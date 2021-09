Debido a la enfermedad degenerativa que atraviesa Carlos Salvador Bilardo y del fuerte vínculo que tenía con Diego Maradona, el Doctor aún no sabe de la muerte del astro del fùtbol mundial. Sin embargo, su hermano Jorge contó que el ex DT de la selección está a punto de saber lo que sucedió.

“Él está bien, se está recuperando, mira los partidos, los de acá y los de afuera. Él no te dice nada cuando ve los partidos, le decís ´este jugador no puede jugar’ o ‘qué mal está parado el equipo´ y no te va a comentar nada. Ve los 90 minutos del partido en silencio”, comentó Jorge en una entrevista radial.

“Cuando estaba en la Selección le preguntaba al del taxi qué le parecía el equipo. Él hablaba con todos”, agregó.

Además reveló que “pensamos llevarlo a Carlos a ver a Estudiantes algún día si los doctores nos lo aprueban. Justo cuando comenzó el COVID-19 lo íbamos a llevar y justo se cortó ahí. Vamos a ver si lo podemos llevar un domingo”.

Por otro lado, Jorge confesó que “lo de Diego todavía no lo sabe, en estos días vamos a ver si juntamos a los muchachos, a Ruggeri, a Burru para que le digan. Con Diego siempre se peleaban, fue el hijo varón que no tuvo. Tuvieron mil peleas como vos podés tener con tu hijo. Pero estuvieron siempre juntos”.

Cabe señalar que además de la muerte de Maradona, Bilardo desconoce los decesos del Tata Brown y de Alejandro Sabella, y para preservarlo de esas malas noticias, las personas que lo cuidan tomaron recaudos.

Por ejemplo, en el primer partido de la Selección tras la partida de Diego (empate con Chile 1-1 por las Eliminatorias en Santiago del Estero), le cambiaron de canal para que no viera el homenaje al Diez.