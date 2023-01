Enzo Fernández retomó la actividad después del Mundial, y luego de un primer partido algo flojo, en el que se estaba hablando demasiado de su futuro, este martes la rompió, hizo un golazo, y le dedicó un gesto a la afición que despejó cualquier duda sobre su continuidad en el club.

El mediocampista del Benfica, que le ganó 2 a 0 Varzim por la Copa de Portugal, había sido castigado por quedarse en la Argentina pasando las fiestas de fin de año, por lo que recién este martes volvió a ponerse la camiseta de Las Águilas.

La sanción no solo implicó que no fuera citado para el anterior encuentro frente a Portimonense por la liga local, sino que además no se le permitió ingresar al campo de juego para ser agasajado por el título en Qatar, algo que sí ocurrió con su compañero y capitán del equipo, Nicolás Otamendi.

Pese a esto, Enzo demostró en la cancha y les dejó un mensaje a los hinchas. Al momento de convertir su gol, el segundo del encuentro, hizo unas sugestivas señas hacia los fanáticos portugueses: se señaló el escudo de Benfica en reiteradas oportunidades y apuntó con su índice hacia el suelo, dando a entender que se quedaría en el club. Segundos después, la gente se lo retribuyó con una tremenda ovación.