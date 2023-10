Los hinchas del Salernitana de Italia lograr unir la pasión por la música y el fútbol con un mosaico espectacular homenaje a la icónica banda británica Pink Floyd.

En la previa del partido contra el Inter de Milán, el pasado sábado, los simpatizantes del equipo desplegaron una serie de banderas gigantes en homenaje al álbum "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd, que este año celebra su 50 aniversario.

El impactante momento quedó inmortalizado en video y se viralizó rápidamente en las redes sociales. En las imágenes se puede apreciar el diseño meticuloso del mosaico y el impresionante trabajo de coordinación necesario para que todo saliera a la perfección.

A pesar de la demostración de los hinchas, el Salernitana perdió con el Inter por cuatro a cero, en una gran noche del delantero argentino Lautaro Martínez, quien anotó todos los goles del encuentro.