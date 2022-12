El entrenador del seleccionado francés, Didier Deschamps afirmó este domingo, luego de caer en la final de Qatar 2022, ante el nuevo campeón del mundo, Argentina 4 (3)-2 (3), que "no hubo partido durante los primeros 60 minutos".



"Durante los primeros 60 minutos no hubo partido. El rival (por Argentina) mostró mucha calidad, agresividad y nosotros estuvimos menos bien, por diferentes motivos. A pesar de todo, salimos de la nada revirtiendo una situación muy comprometida y eso es lo que nos da aún más pesar", declaró el técnico galo en la conferencia de prensa pospartido.



"Hay varias razones que nos llevaron a estar peor, con menos energía en varios jugadores importantes. A pesar de todo, con la entrada de jugadores jóvenes, ciertamente con menos experiencia pero con frescura y calidad, hicimos lo necesario para darnos derecho a soñar, pero no se materializó", se lamentó el técnico de 54 años.



Además el exmediocampista de Nantes y Olympique, de Marsella, entre otros clubes, añadió: "Si después de estar abajo 2-0, perdemos 3-0, no nos habríamos arrepentido. Simplemente habríamos dicho felicidades".



El extécnico de Mónaco también elogió a su rival, ahora campeón del mundo: "Felicito a este equipo argentino, que mostró calidad, agresividad y hasta astucia. Lo esperábamos y eso no debe quitarles mérito".



Sobre su futuro, Deschamps consideró que "incluso si el resultado hubiera sido el contrario, no habría dado la respuesta hoy. Estoy muy triste por mis jugadores y mi staff. Tendré una cita con mi presidente (Nöel Le Graët) a principios de año y entonces lo sabrán", cerró.