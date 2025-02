Fabián Coito, entrenador de la Selección Sub-20 de Uruguay, manifestó su descontento con Marcelo Bielsa por la falta de comunicación entre ambos y destacó que desde que el rosarino se hizo cargo de la Celeste “el diálogo fue casi nulo”.

“Solo me crucé una vez post L’Alcudia, me saludó por la obtención del torneo en 2024 y después nunca más. Lo mismo con sus colaboradores”, reveló el director técnico juvenil, en una entrevista con Sport 8.90 AM.

Además, remarcó que esperaba tener la oportunidad de trabajar a la par del “Loco”: “Es un entrenador de mucha trayectoria para darnos el lujo de no aprovecharlo. Como técnico, una de las cosas que me ilusionaban era poder contactarme con él, nutrirme y tener un intercambio, pero el diálogo fue casi nulo”.

De esta forma, Coito se suma a la lista de charrúas que criticaron al ex DT leproso, donde ya estaban el delantero del Inter Miami, Luis Suárez, y el volante Agustín Canobbio.