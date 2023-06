Vélez no levanta cabeza por más que goleó 5-1 a Deportivo Español por los 32avos de final de la Copa Argentina. Ganó sólo uno de los últimos 10 partidos en el torneo, está cerca del descenso y en el medio se fue Ricardo Gareca, quien apenas dirigió una docena de partidos. La partida fue un golpe de ko.

Con esa tensión se llegó al partido frente a Español y se pudo ver en los hinchas que aprovecharon el calentamiento previo para hablar con Lucas Pratto, el referente del plantel. “¿Vos sabés que yo soy humano y tengo sentimiento? ¿Vos sabés que yo doy la cara por el club?”, le responde a un hincha que parece haberlo increpado.

"¿Cómo se va a ir el Tigre? No se puede creer", le dicen respecto a la partida de Ricardo Gareca luego de apenas una docena de partidos. “Vos te creés que estoy feliz? Mirame, estoy muerto, hace tres meses no le ganamos a nadie. ¿Vos te creés que estoy contento?”. Luego reconoce: “Yo se que estoy jugando mal, por eso me rompo el orto adentro de la cancha”. La noche cerró con goleada pero la salida parece ser más compleja.