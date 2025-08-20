La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las autoridades para la sexta fecha del Clausura 2025. Darío Herrera dirigirá por primera vez en su carrera un partido entre Rosario Central y Newell's.

Va quedando todo listo para una nueva edición del clásico de la ciudad. El árbitro de 40 años será el encargado de impartir justicia el próximo sábado desde las 17:30.

Herrera dirigió la Canalla en 23 ocasiones con 7 victorias, 9 empates y 7 derrotas. La última vez que el neuquino pitó al conjunto auriazul fue en junio en la eliminación de los de Ariel Holan ante Unión por Copa Argentina.

En el Gigante, el juez estuvo 10 veces con 3 triunfos locales, 4 empates y 3 caídas. La último antecedente en Arroyito fue en octubre del año paso en la goleada 3 a 0 ante Velez.

Al rojinegro, Herrera lo dirigió en 26 ocaciones con 9 triunfos leprosos, 6 pardas y 11 derrotas. En la primera fecha del Clausura, el internacional arbitró la victoria de los de Cristian Fabbiani por 2 a 1 contra Independiente Rivadavia en Mendoza.

Pablo González y Adrián Delbarba serán los asistentes mientras que Sebastián Zunino estará como cuarto árbitro. José Carrera será el juez VAR por segunda vez consecutiva en el clásico y estará acompañado por Javier Uziga.