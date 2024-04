El exfutbolista Ariel Ortega reveló el motivo por el que no suele ir al Monumental a ver a River y sorprendió a más de uno. “Trato de no ir a la cancha porque la gente que habla o que no va a ver el partido me molesta”, aseguró el Burrito en una entrevista con el programa partidario del Millonario “Hacelo y me muero”.

“Yo voy a la cancha sinceramente a ver el partido, me concentro en el partido, y hay gente que está con el celular boludeando, hablando, y para evitar decirles algo, me voy de la cancha. Me vengo a mi casa y lo veo solo”, sumó el experimentado exfutbolista que desde hace varios años conforma el plantel de fútbol senior de River.

A pesar de su baja asistencia al Monumental, el Burrito agradeció las muestras de cariño de los hinchas. “El cariño del hincha de River es algo increíble lo que me pasa, el cariño que me tiene la gente. Cuando voy a la cancha, cuando voy a las filiales del interior y del exterior también. Trato de disfrutar del cariño que me he ganado”, agregó.

Además recordó con una sonrisa la emoción que la generaba ser coreado en el Monumental. "Entraba a la cancha y la gente coreaba mi nombre. Fue una de las cosas más maravillosas que me tocó vivir", afirmó.