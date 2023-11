El rosarino Giovani Lo Celso está otra vez en los planes de Barcelona, que apunta al jugador del Tottenham como posible reemplazante de Gavi, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El interés del conjunto catalán por el volante ofensivo y ex Rosario Central no es nuevo. De hecho ya había sido una opción en el mercado pasado, pero los "Spurs" no aceptaron cederlo a préstamo y Lo Celso permaneció en Inglaterra confiado en ser una pieza importante en el equipo dirigido por el australiano Ange Postecoglou. Sin embargo, en lo que va de la temporada, sólo jugó cuatro partidos con su equipo, y encima una lesión muscular lo mantuvo todo el mes de septiembre alejado de las canchas.

Atento a esto, Barcelona está interesado nuevamente en el rosarino de 27 años, a quien Xavi Hernández ve como un futbolista que se ajusta a lo que pretende por su calidad de pases y llegada al gol. Y ahora, ante la lesión del juvenil de 19 años, considera que su perfil es el que más se adapta como recambio de Gavi.

La intención de Barcelona es sumarlo a préstamo en el próximo mercado invernal, cuando el Fair Play financiero se lo permita. De esta manera, Gio podría sumar los minutos que actualmente no tiene en el Tottenham y en una liga que conoce bien de su paso por el Betis y el Villarreal.

Lo Celso, quien se perdió el Mundial de Qatar 2022 por lesión, actualmente está trabajando con Argentina, que por la tarde viajaba rumbo a Brasil para enfrentarse al seleccionado local por las Eliminatorias Sudamericanas.

TÉLAM