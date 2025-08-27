El Gobierno evalúa que la Televisión Pública no adquiera los derechos de transmisión del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Según trascendió, la medida responde a “criterios económicos”. El Ejecutivo sostiene que prefiere “no gastar siete millones de dólares en fútbol”.

La decisión interrumpiría una continuidad histórica de 52 años: desde Alemania 1974 el canal estatal participó en la transmisión de cada Copa del Mundo. La primera emisión televisiva de un Mundial en Argentina se remonta a 1970, aunque aquella vez estuvo en manos de un medio privado.

Desde entonces, la TV Pública fue en algunas ediciones la señal exclusiva del torneo, mientras que en otras, como en Qatar 2022, compartió la transmisión con otras cadenas. En 1998, además, la cobertura no alcanzó a todo el país por limitaciones técnicas y de autorización.

Asimismo, aún existe margen para revertir la decisión ya que el plazo para adquirir los derechos vence en diciembre de este año.

La medida se suma a otros cambios recientes en la gestión de la emisora estatal. En septiembre, por ejemplo, la Televisión Pública no transmitió el partido de Eliminatorias entre Argentina y Chile, al no llegar a un acuerdo con Torneos y Telefé.