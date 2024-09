El volante del Chelsea y la Selección Argentina, Enzo Fernández, no podrá conducir durante seis meses debido a las infracciones de tráfico que cometió en Gales.

El ex River Plate decidió no presentarse ante el tribunal para la sentencia que se anunció en las últimas horas. Cabe recordar que el futbolista de la Scaloneta había sido encontrado culpable a principios del año por dos cargos relacionados, dado que no se había identificado como el conductor de un Porsche Cayenne.

En aquel episodio, el vehículo se pasó una luz roja en la localidad de Llanelli (hecho registrado en noviembre) y fue sorprendido manejando a alta velocidad en Swansea el pasado diciembre. Si bien las autoridades no lograron demostrar que Enzo Fernández era el que manejaba, la sanción cayó sobre él porque el rodado está a su nombre.

Además de retenerle la licencia de conducir, el mediocampista deberá pagar 3.020 libras (4.000 dólares) en multas y costos de los operativos realizados en el Juzgado de Magistrados de Llanelli.