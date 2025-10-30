Como cada 30 de octubre, las redes sociales se llenaron de mensajes y videos en homenaje a Diego Armando Maradona, quien cumpliría 65 años este jueves. Desde el minuto cero, los seguidores del Diez expresaron su cariño al mejor futbolista de todos los tiempos, recordando sus goles, jugadas y frases célebres.

En Rosario Plus hacemos un repaso, y un pequeño homenaje, al pibe de villa Fiorito que alcanzó la gloria y llevó con orgullo la bandera argentina a cada rincón del mundo.