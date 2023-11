Este sábado se cumplen tres años desde que Diego Armando Maradona dejó este mundo para pasar a la eternidad. Como en cada aniversario, los millones de maradonianos recordaron al Diez y dejaron mensajes en las redes sociales para mantener viva una época que no tiene fin, aunque a algunos les duela.

Aún ausente físicamente, "Pelusa" sigue presente en el día a día de los argentinos, en cada cancha, en remeras, en banderas, en murales, dibujado en las paredes y en tatuajes. Y aquella imagen de México '86 con el capitán argentino besando la Copa del Mundo que se viraliza a diario en donde quiera que sea.

Un año atrás, Maradona también se hizo presente en Qatar, acompañando a la "Scaloneta" en cada uno de los siete partidos, representado en miles de camisetas y banderas. Y tampoco se perdió la final.

Si hasta Ángel Di María lo invocó en pleno festejo del que fue, tal vez, el gol más importante de su carrera. Ese gol que hizo delirar a más de 45 millones de argentinos.

"¡Gracias, Diego!", gritó el "Fideo" mirando al cielo después del 2-0 ante Francia, en un gesto que para él fue completamente espontáneo y natural. Tanto que, tal como reconoció en plena charla con Dalma Maradona en el documental "La hija de Dios", no recordaba ese momento: "Lo vi al video porque ni siquiera yo me acordaba. Lo mandé al grupo de mi familia y al de la familia de mi mujer y todos me decían 'sí, lo dijiste'. Y sí, lo dije, fue algo que me salió de adentro", reveló.

Un ídolo inmortal. Incluso para aquellos que no tuvieron la suerte de ser contemporáneos de esa zurda mágica, pero que seguramente la disfrutaron más de una vez en tantos compilados de YouTube, documentales, películas y más.

Diego es eso. Historia, fútbol, pueblo, mística. Maradona es protagonista de miles de momentos y anécdotas que muchas personas tuvieron la suerte de poder compartir a su lado. Diego es sorpresa, porque cuando creemos que ya sabemos todo sobre él, aparece un nuevo relato, de esos que nos llegan a lo más profundo del corazón, y que nos vuelve a pintar con todas las letras quién era Maradona.