Antes del encuentro ante Sevilla, en la semifinal de la Europa League, Ángel Di María, figura de Juventus de Italia, hizo referencia a su futuro inmediato y dejó en claro cuáles son sus objetivos en el corto plazo.

"Solo jugué la Liga de Europa cuando estaba en Benfica. Muchos me dicen que es un trofeo de poca relevancia en comparación con lo que he ganado, pero para mí cada trofeo es importante y estoy centrado en esto. Queremos llegar a la final", dijo Fideo, en la conferencia de prensa que brindó junto al entrenador Massimiliano Allegri, sobre la competición europea.

El campeón del Mundo con Argentina en Qatar 2022 jugó dos ediciones de la extinta Copa UEFA (2007/08 y 2008/09) con Benfica y en 2009/10 se quedó en los cuartos de final.

Luego de un arraque complicado por las lesiones, el rosarino, de 35 años, pudo revertir su rumbo en la Juventus y de no mediar inconvenientes renovará el vínculo que expira el próximo 30 de junio.

A cuatro fechas para el final, la Vecchia Signora está segundo por detrás del campeón Napoli pero también depende de la resolución sobre los 15 puntos que le devolvieron provisoriamente. "No creo que cambie mi situación, me da igual si el club va o no a la Champions", apuntó.

"Ahora se habla mucho de mi futuro, estoy en contacto con el club y me siento contento acá. Por ahora solo pienso en Sevilla, luego veremos qué pasa", concluyó el ex Rosario Central.