Detienen al vicepresidente de Colón por una causa de amenazas al plantel

El vicepresidente de Colón de Santa Fe, Horacio Darrás, otro dirigente y seis barrabravas, entre ellos el líder de la facción "Los de siempre", fueron detenidos este lunes por la Justicia de la provincia en el marco de la investigación por amenazas efectuadas al plantel el martes pasado en el predio del club, informaron voceros judiciales.

La resolución del juez penal Pablo Busaniche, solicitada por la fiscal María Laura Urquiza, es de alto impacto para el fútbol argentino, ya que Darrás es uno de los principales dirigentes del club "sabalero", representante en AFA y la Conmebol, con un pasado de presidente entre 2004 y 2006.

Además de Darrás, investigado por posibles vínculos con los hinchas violentos, fue detenido el vocal de la comisión directiva Lucas Paniagua, y entre los barrabravas apresados figura Orlando Miguel Leiva, alias "Nano", sindicado como líder de la facción "Los de siempre", enfrentada a otro grupo denominado "La negrada".

También hubo una requisa en la cárcel de Coronda, donde el barrabrava Abel Leiva, alias Quique, hermano de Orlando, cumple una pena de prisión perpetua por el homicidio de Walter González Montaner y tenía en su poder un teléfono celular que fue secuestrado por personal penitenciario.

La causa tuvo otras derivaciones, ya que en horas de la mañana fue allanada la sede de Colón, situada en avenida Juan José Paso al 3500, en tanto el Ministerio de Seguridad de la provincia determinó que el partido de este lunes ante Argentinos Juniors, previsto para las 17 en el estadio Brigadier López, se juegue sin público y con un fuerte operativo policial.

En total fueron 14 allanamientos, 11 en domicilios de Santa Fe, uno en la vecina ciudad de Santo Tomé, uno en la cárcel de Coronda y el restante en la sede social del club.

Darrás fue señalado por haber estado conversando con los barras que irrumpieron el martes pasado en el predio 4 de Junio, donde se entrenaba el plantel que dirige Adrián Marini y tuvo lugar el violento "apriete".

Se trata de una investigación que lleva adelante la fiscal María Laura Urquiza, de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), "por distintos hechos ilícitos relacionados a facciones de la hinchada del Club Atlético Colón".

El principal hecho investigado es el de las amenazas que un grupo de entre veinte y treinta integrantes de la barra dirigió al plantel luego de entrar al predio ubicado a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, que cuenta con seguridad privada.

Los voceros informaron a la agencia Télam que en los allanamientos se secuestró gran cantidad de indumentaria oficial del club, sin uso y en las bolsas de fábrica, además de numerosos carnets de socio que no eran de quienes los tenían en su poder, un arma de fuego y teléfonos celulares.

Además, en una de las viviendas allanadas se secuestró marihuana, en otra cocaína, y en ambas dinero en efectivo, por lo que se dio intervención a la Justicia Federal.

También se secuestró una campera y un automóvil Renault Kwid que serían de uno de los detenidos y que son de interés para la investigación.

A raíz de las amenazas del martes el plantel suspendió la práctica que tenía prevista el día posterior, en tanto el jueves y viernes trabajó con una nutrida custodia policial.

En el episodio que ahora es investigado por la Justicia y en el marco del cual se concretaron estas ocho detenciones, los barras le exigieron violentamente a los jugadores mayor compromiso con el club, camisetas y dinero, según voceros policiales.

Tras declarar el viernes en Fiscalía, Darrás defendió su accionar, que enmarcó en su intención de hacer deponer la actitud de los violentos.

"¿Qué pretendían que hiciera?, ¿que me fuera?, ¿que agarrara algún caminito por el costado y desapareciera?, ¿qué estarían diciendo en ese caso?", se preguntó el dirigente ahora detenido.

En ese marco, agregó: "Los jugadores me vieron, saben de qué modo actué. También me vieron las otras personas que estaban en ese momento en el entrenamiento. Mi objetivo en todo momento fue frenarlos. Luego, me quedé hasta las nueve de la noche, fue el momento en el que decidieron no entrenar y los entendí por el momento que habían pasado".

En su irrupción, los barras se entrevistaron con referentes del plantel, entre los que estaban Paolo Goltz, Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, Rafael Delgado y Ramón "Wanchope" Ábila, tras lo cual trascendió que algunos de ellos estarían analizando abandonar la institución.