El cordobés Cristian "Cuti" Romero finalmente no recibió tampoco la visa que lo habilita para ingresar a los Estados Unidos y por lo tanto no podrá integrar el equipo titular que el técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni tenía previsto presentar ante Honduras este viernes, desde las 21, en el primer amistoso a desarrollarse en suelo norteamericano que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium, de Miami.



El defensor del Tottenham Hotspur junto a Lisandro Martínez, de Manchester United, estaban tramitando desde principios de semana la visa de acceso a los Estados Unidos en Buenos Aires, ya que no lo pudieron hacer previamente en Inglaterra a raíz del asueto administrativo dispuesto en Gran Bretaña por las exequias de la Reina Isabel II.



Ambos concurrieron el miércoles a la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires para retirar las visas, pero se encontraron con que solamente la de Martínez estaba disponible, que desde allí mismo se trasladó al aeropuerto de Ezeiza y se embarcó en un vuelo directo a Miami.



En tanto que el ex Belgrano, de Córdoba, en principio recién tendrá la suya este jueves y viajará inmediatamente, alrededor del mediodía, por lo que estará llegando a los Estados Unidos a última hora, pocas horas antes del partido, lo que le impedirá estar en condiciones de jugar por la noche.



Tanto Romero como Martínez estuvieron trabajando durante estos últimos días con el seleccionado sub-17 en el predio de AFA, en Ezeiza, pero el viaje y las escasas horas de descanso entre el arribo y el partido podrían representar un riesgo para el físico del "Cuti", que de hecho viene bastante perseguido por las lesiones en los últimos tiempos.



Esta situación provocó el enojo de Scaloni, ya que Romero es titular indiscutible para él y justamente pretendía alinear al equipo "ideal" en ese primer cotejo frente a los hondureños.



Por eso se buscaron responsabilidades, máxime teniendo en cuenta que Emiliano Martínez también juega en Inglaterra (Aston Villa) y él sí contaba con la visa. La administración de AFA y en menor medida en este caso los propios jugadores, estuvieron dentro de ese marco.



El día no fue entonces todo lo positivo que el cuerpo técnico hubiera deseado, porque además debió retrasar una hora el comienzo de la práctica en el predio Pink, de Inter, de Miami, donde pasó a saludar a la delegación Gonzalo Higuaín, que actúa en el equipo local que está peleando por un lugar en los play offs de la Major League Soccer (MLS) por primera vez en sus cinco años de existencia.



La razón del retraso fue una intensa lluvia que cayó desde las primera horas de la tarde sobre esa zona de Fort Lauderdale, algo habitual en esta época del año que allí se la conoce como "la de los huracanes".



Después, ya en el entrenamiento, Scaloni paró el equipo que en principio será titular frente a los hondureños, haciendo algunos retoques durante el desarrollo de esa práctica de fútbol a puertas cerradas que arrojó muchas certezas y pocas dudas.



Germán Pezzella será el reemplazante de Romero, Nicolás Tagliafico tiene más acciones que uno de los "tocados" como Marcos Acuña, y la gran novedad pasa por la posibilidad de que el otro, Giovani Lo Celso, le deje su lugar al debutante Enzo Fernández.



De esta manera, la probable formación argentina para el viernes es la siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.



La información surgida hoy dio cuenta también de que el capitán Messi será titular en los dos partidos, el del viernes y el del próximo martes ante Jamaica, también desde las 21 de Argentina, en el estadio Red Bull Arena, de New Jersey, hacia donde el seleccionado nacional viajará el mismo lunes, ya que hasta entonces continuará trabajando en Miami.



En cuanto a Nicolás González, el polifuncional volante de la Fiorentina, de Italia, será a la inversa, ya que está realizando junto al plantel un proceso de recuperación de una lesión en el talón derecho que lo mantuvo alejado de las canchas por espacio de un mes y recién volvió unos pocos minutos el fin de semana pasado, cuando inclusive le anotó el segundo gol a Hellas Verona en la victoria por 2 a 0.



Scaloni le había dicho que para estar en la gira era necesario que volviera a jugar antes de dar la lista de 28 citados, pero como no hizo para entonces lo dejó afuera, pero como "Nico" se exigió a fondo y pudo hacerlo "de última" el pasado fin de semana, lo que llevó al entrenador a citarlo de urgencia.



Para el 21 de octubre Scaloni deberá elevar a la FIFA una lista previa de 35 convocados para el Mundial que se deberá actualizar reducida a 26 el 14 de noviembre, cuando Argentina ya esté instalada en Abu Dhabi, a donde llegará el 12, vale decir cuatro días antes del último amistoso preparatorio ante los Emiratos Árabes Unidos que dirige el entrenador ex Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena.



Por ello es que Scaloni ya les avisó a los jugadores que trabajará hasta último momento con una nómina de entre 32 y 34 futbolistas, puesto que al terminar las competencias en todas las ligas prácticamente una semana antes del comienzo del Mundial (20 de noviembre), la posibilidad de que se presenten lesiones de último momento obligarán a cambios "in extremis" en la lista definitiva y estos deberán surgir inexorablemente de los 35 referidos el 21 de octubre.



Una particularidad de los convocados es que contará con solamente un futbolista que actúa en el campeonato argentino y es el arquero Franco Armani. Por primera entonces un seleccionado nacional llevará apenas un componente de la competencia local a una Copa del Mundo, que además no es un jugador de campo.



Por lo pronto el plantel volverá a entrenarse mañana desde las 18.15 en el estadio de Inter Miami, donde media hora antes Scaloni ofrecerá la tradicional conferencia de prensa previa a los partidos. Y allí quedarán despejadas también todas las dudas sobre la alineación para enfrentar a Honduras, el antepenúltimo compromiso antes de debutar el 22 de noviembre ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar.