Cristiano Ronaldo ya debutó en el Al Nassr de Arabia Saudita, y embolsará millones y millones de euros durante los próximos años. Pero hace unos meses, su futuro estaba en el aire. Se rumoreaba su salida del Manchester United, se concretó y comenzó a hablarse de su destino. En el medio, CR7 rompió relaciones con su representante, Jorge Mendes.

Según el medio español El Mundo, en la salida del portugués del Manchester United fue donde estuvo el punto culminante del distanciamiento con Mendes, su agente durante toda su carrera. Cristiano le habría dado un ultimátum cuando quería dejar los Red Devils para competir en un club que jugara Champions League: "O me consigues el Bayern Munich o el Chelsea... o rompemos".

El representante no lo vio de buena manera y, pese a intentarlo, no pudo lograr que ninguno de esos dos clubes lo contraten. Fue por eso y por algún roce que habían tenido durante su salida del Real Madrid que no continuaron trabajando juntos. Hoy, Ronaldo es representado por Ricardo Regufe.