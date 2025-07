El gobierno provincial dio detalles de los operativos de seguridad que se realizaron entre miércoles y jueves en los dos partidos de fútbol de Copa Argentina que se disputaron en cancha de Newell’s Old Boys, los cuales se desarrollaron con normalidad de acuerdo a lo previsto.

l trabajo permitió la detención de un hincha por presentar pedido de captura, otro fue hallado con pedido de paradero, mientras que 9 no pudieron ingresar por derecho de admisión. Además, hubo 4 simpatizantes que fueron asistidos tras sufrir un accidente en la tribuna.

A primera hora de este viernes en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, el coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, se mostró satisfecho “porque nuevamente la Copa Argentina ha elegido Santa Fe y en este caso la ciudad de Rosario para hacer dos partidos. Vinieron cuatro instituciones que no son de la provincia de Santa Fe: una de Mendoza, una de Córdoba y dos de la provincia de Buenos Aires. El ingreso y el egreso a los estadios fue bueno, tuvimos un público durante el día recorriendo la ciudad y un poco eso es lo que nosotros buscamos y proponemos en cada evento masivo que hacemos”.

Como es habitual en cada partido de fútbol, los agentes brindaron seguridad en el marco del programa Tribuna Segura, que arrojó “11 datos positivos, de los cuales 9 de ellos eran por derecho de admisión, uno con pedido de captura de provincia de Córdoba y uno con un paradero”, detalló Velázquez.

Y amplió que “el detenido por robo se derivó a la Seccional Segunda, y quedó a disposición de la Fiscalía. Eso tiene sus tiempos para que lo dispongan, si el traslado o no, a la ciudad de Córdoba”. En lo que respecta a los no admitidos, explicó que se llevó adelante “un dispositivo que nosotros hacemos con el área de judiciales de la Unidad Regional, se los deja en un lugar separado, y una vez que arranca el partido se los libera porque simplemente tienen admisión y no otra cosa”.

Heridos

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos dio detalles también de los 4 simpatizantes de Instituto de Córdoba que resultaron heridos en el partido de este jueves a la noche tras caer de la tribuna popular norte: “En un lugar que se denomina la tronera de la tribuna baja, se pararon arriba del tapial, se colgaron con una bandera que aparentemente se cortó y se cayeron a unos 3 metros de altura”.

En consecuencia, fueron atendidos en el lugar a partir del “dispositivo que funcionó perfecto porque teníamos la ambulancia, como lo prevemos siempre ahí”. A raíz de las heridas, dos de las víctimas fueron derivadas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de la ciudad, donde horas después una de ellas fue dada de alta, mientras que la otra permanecía internada la mañana de este viernes. En tanto que las otras dos personas solo necesitaron atención en la cancha.

La provincia está preparada

Finalmente, Velázquez resaltó la normalidad de ambos días en los que Rosario contó con la visita de cuatro hinchadas de fútbol: “Los micros ingresaron con total normalidad, se ubicaron bien en el lugar donde teníamos previsto y no tuvimos ningún tipo de hecho de violencia ni en el ingreso ni en la salida de los micros”.

“Nosotros proponemos siempre con público visitante, de hecho la provincia de Santa Fe hoy está llevando a cabo un torneo que se llama la Copa Santa Fe, donde juegan diferentes equipos, en este caso de fútbol de toda la provincia y con público visitante, o sea que no hay ningún tipo de inconveniente. Por eso también la Copa Argentina elige la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe”, concluyó.