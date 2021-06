Finalmente, y después de tantas idas y vueltas, entre rumores, Tévez da por terminado su último ciclo como jugador xeneize. A sus 37 años, "Carlitos", anunciará en una conferencia este viernes a las 18 su salida de Boca. Se va el último ídolo.

La última imagen del 10 con la camiseta azul y oro será la de su caminata hacia el vestuario del Bicentenario de San Juan, dolido por la eliminación ante Racing en semis de la Copa de la Liga, donde, unos minutos antes, había fallado el primer penal de la serie.

Boca se queda sin su ídolo, capitán y referente de cara al resto de la Copa Libertadores, y Tévez sin cumplir el sueño de levantar la Séptima. Lo intentó en 2016, en 2018, en 2019 y en 2020. Pero ya no da para más.

Las conocidas y públicas diferencias con Juan Román Riquelme, son, a priori, uno de los motivos por el cual el "Apache" adelanta su salida del club.

En principio, su decisión no sería retirarse del fútbol. Lo más probable es que se tome un tiempo para meditar qué hacer. "Vemos si me retiro en diciembre, o me voy seis meses a Corinthians, o seis meses al West Ham", había dicho allá por junio del 2020.

Pese a tener contrato vigente hasta diciembre, el Apache ejecutará la cláusula que le permite salir del club ahora a costo cero.