Tres ex dirigentes de Colón fueron condenados por la Justicia santafesina a dos años de prisión condicional, al ser encontrados culpables de ser coautores del delito de administración fraudulenta.

Las condenas en juicio abreviado recayeron sobre Marcelo Eduardo Maglianesi (ex secretario general), Carlos Ablerto Marín (ex tesorero) y Osvaldo Oscar Pradolini (ex síndico), según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a Télam.

Los fiscales Federico Grimberg y Bárbara Ilera, representantes del MPA, manifestaron que "los tres condenados defraudaron económicamente a Colón entre 2006 y 2013", perjudicando "los intereses, la administración y el cuidado de los bienes de la institución que se les había confiado".

En ese sentido, también se manifestó en la audiencia que los ex dirigentes "causaron daños y obtuvieron lucro indebido para ellos o para otras personas", y que "actuaron con violación de los deberes a su cargo y uso abusivo de los poderes y autoridad del cargo que ostentó cada uno de ellos entre 2006 y 2013".

En paralelo, se espera que este miércoles dé inicio el juicio oral y público contra el ex presidente durante esas gestiones, Germán Lerche, por el mismo delito de “administración fraudulenta” por el que fue procesado en 2017.

La investigación comenzó en 2013 a partir de una denuncia radicada por José Luis Isaía, síndico del club, y la fiscal a cargo de la investigación fue Mariela Jiménez, jubilada en 2022.

Lerche comenzó su gestión al mando de Colón en 2006 y dejó el club santafesino a finales de 2013. Seis meses más tarde, el club descendería a la B Nacional, misma categoría a la que fue relegado nuevamente el pasado viernes tras perder en un desempate con Gimnasia.