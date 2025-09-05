Por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026, Argentina goleó a Venezuela en el Estadio Monumental. Lionel Messi, en dos ocasiones, y Lautaro Martínez le dieron el triunfo a la Scaloneta ante la Vinotinto, que se jugará a todo o nada en la última jornada.

Con el seleccionado nacional clasificado hace meses, el duelo de este jueves tenía como condimento ser la última vez del capitán con la albiceleste “por los puntos”. Antes del comienzo del juego, Messi se robó todas las miradas al mostrarse emocionado junto a sus tres hijos mientras sonaba el himno.

A los tres minutos, Messi, Franco Mastantuono, Thiago Almada y Julián Álvarez comandaron un ataque que culminó con una gran atajada de Rafael Romo tras el tiro del Araña. A los 21, Nicolás Tagliafico capturó la pelota dentro del área y volvió a exigir al arquero visitante.

A los 27, el capitán albiceleste probó de media distancia, encontrándose nuevamente con una buena intervención del guardameta rival. A los 38, Julián quedó mano a mano con Romo, enganchó y habilitó a Lio que, con una sutileza, puso el 1-0.

En la última de la primera mitad, Almada buscó el segundo palo venezolano, pero de nuevo el arquero desvió el remate. Casi sin despeinarse, la Scaloneta se fue al entretiempo con la ventaja mínima.

En la segunda mitad, la selección profundizó la superioridad. A los 12, Mastantuono probó suerte desde afuera del área, pero su tiro se fue lejos. Unos minutos después, Messi tuvo el 2-0, pero Romo lo impidió.

A los 19, el 10 habilitó de manera magistral al recién ingresado Nicolás González, quien no pudo doblegar al arquero rival. En la siguiente jugada, tras varios rebotes, Almada perdió un gol increíble dentro del área chica.

A los 30, Lautaro Martínez, de cabeza, en la primera pelota que tocó, empezó a liquidar el partido estirando la ventaja. A los 34, De Paul habilitó a Almada, que la metió al medio para que Messi, con un toquecito de zurda, ponga cifras definitivas.

Casi sin despeinarse, Argentina cerró su participación de local en las Eliminatorias con una goleada. El próximo martes por la noche la Scaloneta visitará a Ecuador en la última fecha.