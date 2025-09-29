La Selección argentina Sub 20 arrancó con triunfo en el Mundial de Chile frente a Cuba, en un debut que tuvo de todo: goles tempraneros, una expulsión inesperada y hasta protagonismo para tres pibes con sello leproso, con Valentino Acuña como titular y el ingreso de Mateo Silvetti y Tomás Pérez en el complemento.

El mediocampista Valentino Acuña fue titular desde el arranque y cumplió una sólida tarea en la mitad de la cancha, mientras que en el complemento ingresaron Mateo Silvetti (actualmente en Inter Miami) y Tomás Pérez (Porto de Portugal), dos promesas rojinegras que ya suman minutos en el máximo certamen juvenil.

En lo estrictamente futbolístico, la figura fue Alejo Sarco, autor de un doblete que encaminó la victoria. Sin embargo, la expulsión de Santiago Fernández condicionó a la Albiceleste y le dio aire a Cuba, que descontó antes del entretiempo. El cierre quedó en manos de Ian Subiabre, juvenil de River, que puso el 3-1 definitivo con un remate desde la izquierda.

Con esta victoria, el equipo de Diego Placente se perfila en el Grupo D, que comparte con Cuba, Italia y Australia. El proximo choque será este miércoles a las 20 vs. Australia.