La colecta para pagar las deudas de Independiente, lanzada este jueves por el influencer Santiago Maratea en compañía de Miguel Ángel Santoro, una leyenda del club de Avellaneda, recaudó 230 millones de pesos a sólo tres horas de su comienzo. La meta son 20 millones de dólares. Del total recaudado, Maratea se quedará con el cinco por ciento, aunque asegura que es para pagar todos los gastos del fideicomiso.

“Lo que yo me llevaría es un 5% que ni siquiera es todo para mi, sino que es para pagar todos los gastos que tiene el fideicomiso”, dijo en conferencia de prensa. Además, le habló a los hinchas: “Si les parece que es correcto que se paguen los costos, se pagarán. El que no quiere no paga. Acá nadie está obligado a nada. El que confía, que confíe y yo siempre respeto mucho esa confianza que la gente me da”. Y avisó que no hay manera de lanzar esta colecta en el marco legal sin pagar los gastos correspondientes.

“El 5% que mencioné anteriormente no es para mí, es para pagar los gastos del fideicomiso. La Comisión Directiva tampoco se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro pensarlo así, todo esto va a pasar por Mercado Pago. Si sobra dinero, irá destinado a las inferiores del club", concluyó.

Luego de tres horas de haber sido lanzada la colecta por Independiente, se recaudaron 230 millones de pesos, con una meta de 20 millones de dólares a completar en tres semanas, según estimó Maratea.

El promotor de la iniciativa mostró el saldo de su cuenta de Mercado Pago frente a las cámaras al finalizar la conferencia de prensa que brindó esta tarde en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. En ese instante, con sólo una hora, ya la recaudación era de 74 millones de pesos. Los depósitos para la recaudación se realizan mediante links por montos de 4.000, 8.000, 16.000 y 32.000 pesos, que remiten a la cuenta del titular.

Independiente debe un aproximado de 20 millones de dólares, pero la mayor urgencia pasa por levantar la deuda con el América de México (5.700.000 de dólares) por el pase del futbolista paraguayo Cecilio Domínguez, lo que mantiene al club inhibido.