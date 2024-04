El delantero de Boca, Edinson Cavani, todavía no está recuperado de su molestia en el isquiotibial y por esto no jugará ante Newell's Old Boys, este sábado por la tarde, en el Coloso Marcelo Bielsa.

Para preservar al experimentado goleador, el DT xeneize, Diego Martínez, dicidió que el futbolista se tome un descanso y no viaje a Rosario con el resto del plantel.

La última vez que el Matador sufrió una molestia muscular, quedó afuera de las canchas por dos semanas, entre la fecha 2 y la 6 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Con la ausencia del uruguayo, la delantera de Boca para enfrentar a la Lepra estaría conformada por Langoni y Merentiel.