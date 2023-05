Lionel Scaloni sumó un nombre más a los convocados para la Fecha FIFA de junio con la Selección Argentina: el ex canaya, Facundo Buonanotte. El sábado había anunciado la lista de 27 nombres. Este lunes decidió convocar a uno más, el rosarino jugador del Brighton. Los partidos serán en junio próximo contra Australia en Beijing y ante Indonesia en Yakarta.

Buonanotte lleva jugados 14 partidos en el equipo inglés, siete como titular. Y ya suma un gol con la camiseta del Brighton. El ex Rosario Central había estado en los planes de Javier Mascherano para jugar el Mundial Sub 20, pero finalmente no fue cedido por el club inglés. Como él, en la lista que dio a conocer Scaloni aparece otro jugador que había sido negado por su club a la Sub 20, Alejandro Garnacho. El Manchester United no dio lugar al pedido para que se uniera al Mundial ya que no estaba dentro del calendario FIFA, pero Garnacho sí podrá estar en los amistosos con la Mayor.

La Argentina jugará ante Australia en Beijing el jueves 15 y frente a Indonesia en Yacarta el lunes 19. Serán la tercera y cuarta presentación, respectivamente, después de la final del Mundo ante Francia.

Esta vez faltarán cinco de los 26 campeones: Lautaro Martínez (estará en la final de la Champions League con Inter y después afrontará un tratamiento especial en un tobillo), Lisandro Martínez (fractura en el metacarpiano de un pie), Paulo Dybala (arrastra molestias físicas), Franco Armani (pelea el torneo local con River) y Alejandro Gómez (recuperado hace poco de un severo esguince de tobillo).

Las novedades, además de las mencionadas apariciones de Garnacho y de Buonanotte, son la convocatoria del arquero Walter Benítez (PSV), quien hace rato se viene destacando en Europa, Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) y la reaparición de Lucas Ocampos (Sevilla).