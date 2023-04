Con el clásico a la vuelta de la esquina, este jueves al mediodía Fatura Broun y Lucas Hoyos palpitaron lo que será el primer encuentro entre ambos en lo que va del año, que se disputará el próximo domingo a las 16.30 en el Coloso Marcelo Bielsa.

“No creo que haya un candidato, para algunos será uno, para algunos el otro. Nosotros tenemos claro que somos locales y que es un partido muy especial, saldremos a ganarlo como siempre” comenzó argumentando el arquero leproso.

Fatura, de acuerdo con Lucas, también contó cómo se siente el equipo de Russo: “En este tipo de partidos no hay candidatos. Quizás sea ponerme el casete pero son partidos aparte, donde los dos queremos ganar y vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Desde nuestro lado creo que llegamos muy bien, con confianza”.

Hoyos, por su parte, remarcó la importancia de sumar de a tres en Sudamericana luego del golpazo ante Estudiantes: “Fue importante ganar el martes porque necesitábamos hacerlo de visitante y era la copa”.

Central viene en racha, y consultado por ese buen nivel, el arquero canalla sostuno: “No sé si llegamos en el mejor nivel, tenemos más para dar. Pero sí fue importante ganar los últimos dos partidos, sobre todo de la manera en que lo hicimos. Contra Newell’s, más allá de que sea el Clásico, sigue siendo un partido en el que necesitamos sumar por el hecho de seguir peleando arriba”.

Ambos coincidieron en que no creen que necesiten marcar a alguien en particular para parar al rival, sino que piensan en un partido más global: “No creo que haya un jugador por marcar, es un buen equipo en general como para centrarse en uno. Más allá de eso nosotros confiamos en que depende de nosotros y no tanto en mirar lo que el rival va a hacer”, comenzó contando el ex Vélez.

Mientras que Broun siguió: ”Ellos tienen un muy buen manejo de pelota por lo que busca el entrenador. Nosotros intentaremos sacarles la pelota con nuestras armas y atacar cuando podamos, somos muy verticales y será lo ideal el fin de semana”.

Ante la pregunta sobre el plantel joven con el que cuentan los de Arroyito, el arquero calmó las aguas: “De parte de Miguel y de los más grandes del plantel bajamos un mensaje de tranquilidad de que es un partido importante pero que no define nada, que el torneo sigue. Obvio qué hay que tomarlo con la responsabilidad que conlleva pero también hay que disfrutarlo, y creo que la mayoría lo entiende, varios ya jugamos estos partidos”.

Por otro lado, el arquero, entre risas, le esquivó a las preguntas de retiro con una respuesta contundente: “Quiero jugar hasta los 40, me siento pleno físicamente y de la cabeza. Disfruto mucho los entrenamientos, me recuperé perfectamente de las lesiones, y tengo ganas de seguir. Para el retiro seguramente falta bastante”.

Los dos arqueros contaron cómo viven las semanas previas a disputar el clásico: “Está claro que apenas sale el fixture lo primero que mirás es cuándo se juega el clásico, sabemos la importancia que tiene, pero hasta que no jugás el último partido antes no podes tener tu cabeza del todo ahí. Nosotros teníamos un compromiso importante el martes, dimos todo, y una vez que terminó ya pensamos en el domingo”, comenzó el rojinegro.

“Para mí es el clásico más lindo del planeta, así lo vivo. Es muy raro conocer a un rosarino que sea de otro club que no sea Newell’s o Central, son de uno o del otro. Por eso es tan lindo jugar estos partidos y representar a tu institución adentro de la cancha”, culminó el canalla.

Para finalizar la conferencia, el Uno leproso, que disputará su primer clásico rosarino, contó: “Desde chico uno quiere disputar esta clase de partidos. Hoy se me da a esta edad y quiero disfrutarlo, también ayudaré a los más chicos y seguiré aportando desde el lugar donde me toque. Lo esencial es disfrutarlo”. HOYOS