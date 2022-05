Boca Juniors venció por 1 a 0 a Always Ready con un gol de penal de Eduardo Salvio, mal sancionado por el arbitro peruano Kevin Ortega, y consiguió una importante victoria en la altura de La Paz que lo posiciona segundo en la Zona E con 6 puntos, a una unidad del líder Corinthians, que empató 0 a 0 ante Deportivo Cali.



Con una actuación convincente y ante un rival limitado, los dirigidos por Sebastián Battaglia volvieron por sus "fueros" en el grupo E de la Copa Libertadores y ahora esperan de locales a los brasileños y a los colombianos para cerrar el grupo.



El "Toto", autor del penal mal dado por el juez peruano, porque no hubo foul del arquero Giménez contra el goleador, fue sin dudas la figura del partido que por momentos fue entretenido pero no pasó de lo discreto en cuanto al juego.



En la consideración del equipo visitante también estuvieron en orden de méritos el juvenil Luis Vázquez, Guillermo "Pol" Fernández, la claridad de Óscar Romero, la solvencia de Jorge Figal y la seguridad de Agustín Rossi en el arco.



Esta victoria no solo despeja el camino a Boca en la ruta de la Copa, aunque todavía le faltan dos duros encuentros como local, sino también le abre las puertas de la tranquilidad a su técnico, quien venía de "capa caída" por el mal rendimiento del equipo y las dos caídas de visitante en la Copa, en San Pablo con Corinthians y en Colombia con Deportivo Cali, las dos veces 2-0.



Pareció que la presencia en el estadio Hernándo Siles de Juan Román Riquelme en su carácter de vicepresidente segundo del "xeneize" (nunca había viajado al exterior a ver a su equipo desde que es dirigente), fue como un "talismán" de la suerte para recobrar la vigencia copera azul y oro.



En el primer tiempo Boca salió a manejar la pelota en el medio y los locales estaban en situación de espera, como si les sintiera más cómodo jugar largo de contrataque que salir a buscar el partido.



En el esquema que paró el entrenador Sebastián Battaglia, AlanVarela se posicionaba como un volante central clásico con "Pol" Fernández como salida y Romero tirándose por el costado derecho, esta vez más en posición ofensiva.



Del otro lado Juan Ramírez trataba de juntarse con Salvio mientras Vázquez, muy movedizo y dando muestras de no sentir los problemas de la altura, se tiraba unos metros atrás para juntarse con los volantes.



A los 5 minutos un remate del juvenil centrodelantero que jugó en lugar del suspendido Darío Benedetto fue desviado con esfuerzo por Giménez.



Boca era amo y señor del juego ante un rival que seguía en la espera y Vázquez, en una y Salvio en otra ocasión, crearon riesgo en el arco de Giménez.



A los 23 minutos recién Always Ready creó peligro en un remate de Blanco que tapó Rossi y en un centro de Cristaldo que encontró bien parado al arquero argentino.



El gol de Boca se veía venir y ya era merecido cuando a los 32 minutos un gran pase de Romero a las espaldas de los dos zagueros bolivianos, que dejó solo a Salvio contra el arquero y este disputó el balón cuando el delantero se tiró y el arbitro Kevin Ortega "compró" y cobro penal que el mismo "Toto" convirtió a los 36 minutos.



Luego de contra Boca tuvo en los pies de Vázquez, de Salvio y de Romero tuvieron ocasiones claras para sacar más diferencias.



Sobre el cierre de la etapa y por los "caprichos de la altura", un remate de más de 40 metros de Cristaldo salió en forma de misil y Rossi la desvió apenas con sus dedos para evitar el empate.



En la parte final los ingresos de Alejandro Chumacero y Marcos Riquelme mejoraron a los locales, que tuvieron dos ocasiones claras una por un cabezazo del centrodelantero y la otra en un remate de Blanco en el palo derecho de Rossi.



Mientras Boca ahora estaba más parado de contra con Fernández como salida y Salvio como punta de la ofensiva.



Los últimos minutos se fueron entre la impotencia de los bolivianos, que encima se quedaron con un jugador menos por la impericia de su delantero Cortez, que había ingresado cino minutos antes, y Boca que de contra, con el pibe Zeballos, que ingresó por Salvio, tuvo ocasiones para aumentar el marcador.



Boca ahora recibirá el martes 17 de este mes a Corinthians y luego enfrentará también de local el jueves 26 al Deportivo Cali, para cerrar el Grupo.



Mientras Always Ready jugará en Colombia ante Deportivo Cali, el miércoles 18 del corriente



En tanto que por la última fecha de la Copa de la Liga, Boca visitara a Tigre el próximo sábado desde las 16.30, y luego jugará el martes o miércoles de la semana venidera de local, por los cuartos de final de la Copa.



Síntesis



Always Ready: Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera y Enrique Flores; Gustavo Torres, Juan Carlos Arce, Jonathan Borja, Juan Adrián y Gustavo Cristaldo; Elkin Blanco. DT: Eduardo Villegas.



Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Jorge Figal y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Óscar Romero y Juan Ramírez; Eduardo Salvio y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.







Goles en el primer tiempo: 37 min. Eduardo Salvio de penal (BJ)



Cambios en el segundo tiempo: Al comienzo Alejandro Chumacero por Borja (AR) y Marcos Riquelme por Adrián (AR); a los 14 min. Nicolas Orsini por Vazquez (BJ) y Cristian Medina por Ramírez (BJ); 27 min. Jorman Campuzzano por Romero (BJ), a los 35 min. Mauricio Cortez por Blanco (AR y a los 39 min. Exequiel Zeballos por Salvio (BJ).



Incidencia: Expulsado en el segundo tiempo. a los 40 min. Cortez (AR) por agresión a Fabra (B) y Campuzano (B).



Amonestados: Arce (AR). Romero; Fabra, Rossi y Chumacero (BJ).







Árbitro. Kevin Ortega (Perú).



Estadio: Hernan Siles (La Paz).