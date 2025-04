Edinson Cavani quedó oficialmente descartado para el Superclásico del próximo domingo entre Boca y River por la 15° fecha del Torneo Apertura. El delantero uruguayo sufrió un desgarro en el gemelo que lo marginará del cruce en el Monumental y su recuperación será evaluada semana a semana.

El delantero no participó del entrenamiento de este miércoles, al igual que Kevin Zenón, quien arrastra una molestia en el isquiotibial. Aunque el ex Unión se sometió a estudios que no arrojaron una lesión de gravedad, su presencia frente al “Millonario” dependerá de cómo evolucione en los próximos días.

La baja de Cavani representa una pérdida sensible para el equipo de Fernando Gago, que empieza a delinear la formación sin dos de sus piezas habituales. La intención del cuerpo técnico es recuperar al “Matador” de cara a los octavos de final del torneo.

Mientras tanto, Gago probó una posible formación para enfrentar a River en Núñez: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Ayrton Costa y Marcelo Saracchi; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado y Carlos Palacios; Alan Velasco y Miguel Merentiel.