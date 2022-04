Boca Juniors, en otra mala actuación igualó de local 1 a 1 con Godoy Cruz por la 11ma. fecha de la Copa de la Liga Profesional con goles de Darío Benedetto, de penal, y Salomón Rodriguez para los visitantes.



De esta manera esta cuarto en la Zona 2 con 18 unidades y por ahora pasa a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, a solo tres fechas de que culmine la fase de grupos.



Con los gritos de fondo de "a ver los jugadores si pueden oír, con la camiseta de Boca ganar o morir" de un lado, y del otro el "dale Boca" clásico, el final mostró a un equipo que atacaba a los "ponchazos" y sin claridad ante otro que no le supo dar la estocada final para conseguir una victoria que merecía.



Javier García, la gran figura del partido en una doble atajada sobre el final, evitó el triunfo de Godoy Cruz y que a la mala actuación de sus compañeros se le agregara una derrota que podía tener consecuencias para el futuro del cuerpo técnico.



El orden futbolístico de Godoy Cruz donde sobresalieron Acevedo y Ojeda fueron demasiado para el juego sin ideas de los locales.



El entrenador Sebastian Battaglia planteó un esquema, como el domingo pasado en la igualdad 1 a 1 ante Lanús, con tres volantes y tres delanteros, más pensando que todavía no había vencido de local en la Copa de la Liga..



Esta vez cambió en la parte ofensiva los dos extremos del fin de semana pasado por un doble nueve con Benedetto y Vazquez, mientras que a Villa lo tiro más por el sector derecho cuando venía siendo figura en los últimos encuentros jugando por izquierda.



Pero el pecado capital estuvo otra vez en la mitad de la cancha, donde solo "Pol" Fernández tenía capacidad para cortar juego y por los costados Ramírez con Medina eran una cosa cuando atacaban y otra cuando tenían que volver a cubrir los espacios que dejaban.



Entonces el medio de los mendocinos aprovechó esos sectores vacíos del campo para proyectar a sus volantes, Ojeda, el jugador más destacado, y subir en forma permanente a sus marcadores de punta, Breintebruch y Franco Negri.



Aparte Fabra tenía una noche desconocida, ya que solo se proyecto dos veces en la ofensiva, tenía muchos problemas en la marca y por ahí llegaban siempre los mediocampistas del rival.



En el primer tiempo el partido se hizo de ida y vuelta y dentro de ese panorama los visitantes tuvieron tres mano a mano ante el arquero "xeneize", dos evitadas por García y la otra mal definida por Rodríguez tras gran pase entre líneas de Ojeda.



A los 34 minutos llegó el gol de penal ejecutado por Benedetto tras un claro agarrón de Ortíz a Vazquez, y cuando parecía que el dominio del juego iba a cambiar de dueño, el "Tomba" seguía manejando las acciones y por eso no sorprendió que Rodríguez igualará a los 43 minutos con remate bajo tras centro de Ramírez.



En la etapa final, a los 15 minutos Ojeda, solo dentro del área grande remató fuerte y la pelota pegó en el travesaño. Antes, a los 8, otro remate del volante había sido sacado con esfuerzo por el arquero de los locales.



Luego Battaglia puso en cancha cuatro delanteros, pero eso no significo ni peligrosidad ni jugadas de riesgo para el adversario..