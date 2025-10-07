El Club Atlético Boca Juniors emitió este lunes por la tarde su primer comunicado oficial sobre el delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo, el entrenador xeneize, y generó preocupación en todo el mundo del fútbol argentino.

Según el comunicado, el ex DT de Rosario Central "se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club".

El comunicado concluye con un mensaje de apoyo para el entrenador de 69 años: "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento".

Su última aparición pública había sido el martes 23 de septiembre, cuando se lo vio en el predio de Ezeiza supervisando una práctica del plantel profesional.