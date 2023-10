Belgrano de Córdoba, jugando un primer tiempo de gran nivel, superó a Boca Juniors 4 a 3, en el encuentro que cerró la octava fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional.

De esta forma, el Pirata quedó como líder del grupo, mientras que los de Jorge Almirón quedaron relegados a la undécima colocación.

En el primer tiempo el conjunto local anotó todos sus goles por intermedio de Lucas Passerini (2m. y 38m.), Juan Barinaga (34m.) y Esteban Rolón (45m); en tanto que Darío Benedetto (19m.) y Miguel Merientel (29m.) habían dado vuelta el marcador para el visitante. En el complemento, Merientel anotó nuevamente para el decorar el marcador a los 12m..

El ‘celeste’ de barrio Alberdi se impuso ante un rival que presentó una formación alternativa, debido a que Almirón eligió cuidar a la mayoría de los habituales titulares luego de lograr el jueves pasado la clasificación a la final de la Copa Libertadores al vencer por penales a Palmeiras en Brasil.

Belgrano mantiene de esta manera su invicto en la actual Copa de la Liga, alcanzó los 14 puntos, y se ilusiona con meterse en cuartos de final, a la vez que crecen las expectativas por clasificar a la Copa Sudamericana del año que viene, objetivo que hoy estaría alcanzando ya que se encuentra con 50 puntos en la 10ma. colocación de la Tabla Anual.

El ‘xeneize’ sufrió este martes su quinta derrota en el certamen y sigue sin encontrar el rumbo en el torneo doméstico, tiene 7 unidades, está a 5 de la zona de clasificación a la siguiente fase y con los 51 puntos que acumula en la tabla anual no tendrá fácil el acceso a la Copa Libertadores del 2024.

Formaciones:

Belgrano, de Córdoba: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Esteban Rolón, Matías Marín y Facundo Lencioni; Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.

Boca Juniors: Javier García; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Ezequiel Fernández y Valentín Barco; Miguel Merentiel y Darío Benedetto. DT: Jorge Almirón.

Goles en el primer tiempo: 2m. Passerini (Be); 19m. Benedetto (BJ); 29m. Merentiel (BJ); 38m. Passerini (Be) y 45m. Rolón (Be).

Gol en el segundo tiempo: 12m. Merentiel (Be).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Exequiel Zeballos por Campuzano (BJ); 18m. Lucas Janson por Zeballos (BJ); 25m. Nicolás Meriano por Rolón (Be); 31m. Francisco Facello por Lencioni y Nicolás Schiacapasse por Passerini (Be); 36m. Ezequiel Bullaude por Fernández (BJ) y Marcos Rojo por Valentini (BJ); 42m. Matías García por Barinaga (Be) y Ariel Rojas por Marín (Be).

Amonestados: Losada y Passerini (Be). Merentiel, Valentini y Rojo (BJ).

Árbitro: Nazareno Arasa

Cancha: Belgrano, de Córdoba