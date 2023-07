Los primeros días de Lionel Messi en el Inter Miami están saliendo como un sueño para David Beckham, uno de los dueños del club y de los mayores responsables para que el rosarino se ponga la camiseta rosa. En una entrevista con The Athletic contó cómo fue el proceso para ficharlo.

“Todo comenzó con una charla con una copa de vino. En la cena me dirigí a mis socios José y Jorge Mas, y les dije: ‘Un día necesitamos que Messi se una a nuestro equipo’. Siempre estuvo en mi mente, no hay nadie mejor.

En septiembre de 2019, nos tomamos un avión y volamos a Barcelona desde Londres en completo secreto. Nos colamos en el hotel, conocimos a Jorge Messi y empezamos a hablar...

Un día, estaba en Japón con mi familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no paraba de vibrar. Victoria me dijo: ‘¿en serio? ¡Apaga el móvil!’. Me puse los anteojos y grité: ‘¡Viene Leo! Está hecho’. Hoy se me pone la piel de gallina al hablar de eso.

Nunca pensé que tendría la misma sensación como propietario, que la que tuve cuando era futbolista. Cuando recibí la llamada telefónica, tuve el mismo sentimiento de cuando coreaban mi nombre en Old Trafford o Wembley. Pensé: ‘Acabamos de vencer a toda la competencia para fichar al mejor jugador que jamás haya jugado a nuestro deporte”.