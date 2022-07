Silvina Batakis, quien asumió este lunes como ministra de Economía de la Nación, en reemplazo de Martín Guzmán, es fanática de Boca, e incluso varias veces posteó gastadas a River, al punto de pedirle una foto a Ricardo Zielinski, el técnico de Belgrano que le ganó la Promoción al Millo en 2011, en el descenso del equipo de Núñez. Y en su primer día de gestión se permitió otra cargada.

Batakis​ estuvo invitada al canal C5N y al finalizar el reportaje le preguntaron si pensaba seguir yendo a ver a Boca. "Cuando sea presidente te invito", le dijo al periodista. Y entonces, uno de los panelistas les preguntó si iba a habilitar a River para girar los dólares necesarios al Junior de Barranquilla para comprar a Miguel Ángel Borja. Y ahí se rió y afirmó: "No, por supuesto que no, eso seguro que, seguro que no (repitió). Todo para Boca".

River ya había arreglado las condiciones económicas del pase de Borja. Pero ahora quedó todo en una nebulosa por las trabas del Estado Nacional para la salida de divisas al Exterior.

Si bien en la dirigencia quieren mantener el optimismo de que se pueda hacer, saben que la situación es compleja. El club debe enviar los dólares y cerrar el arribo del delantero antes del jueves 7 para poder inscribirlo en el torneo local. Y los tiempos se acortan...