Los futbolistas de la Scaloneta, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, fueron nominados para el Balón de Oro, el premio de la revista francesa France Football

Los jugadores de Inter y Liverpool competirán por este premio con otros 28 futbolistas de elite que fueron anunciados este jueves por la publicación.

El delantero del Inter de Milán, de 27 años, aspirará por cuarta vez a esta distinción, puesto que ya estuvo nominado en 2021 (terminó 21° en la votación), 2023 (20°) y 2024 (7°). Por su parte, el mediocampista de Liverpool, de 26 años, fue incluido por primera vez en la nómina de 30 candidatos.

La lista de 30 jugadores que aspirarán a la 69ª edición del galardón fue confeccionada por un grupo de 12 periodistas (el equipo editorial de France Football y miembros de la sección de fútbol del diario L'Équipe, que también pertenece al Groupe Amaury), a los que se sumaron el exmediocampista portugués Luis Figo (ganador del Balón de Oro en 2000) y el entrenador italiano Fabio Capello.

Tanto la selección de los aspirantes como la votación del ganador se basan en las actuaciones de los jugadores con su equipo y con su seleccionado nacional durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.

Los nominados al Balón de Oro 2025 son: Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina), Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina), Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia), Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra), Désiré Doué (París Saint Germain - Francia), Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea), Erling Haaland (Manchester City - Noruega), Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia), Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos), Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra), Scott McTominay (Napoli - Escocia), Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia), Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal), Joao Neves (París Saint Germain - Portugal), Pedri (FC Barcelona - España), Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra), Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia), Raphinha (FC Barcelona - Brasil), Declan Rice (Arsenal - Inglaterra), Fabián Ruiz (París Saint Germain - España), Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos), Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil), Mohamed Salah (Liverpool - Egipto), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania), Vitinha (París Saint Germain - Portugal), Lamine Yamal (FC Barcelona - España), Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia) y Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia).

Asimismo, el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue nominado por la revista France Football para el Trofeo Yashin, que se entrega al mejor en su posición.

El “Dibu”, que es una pieza fundamental en la Selección argentina, ya obtuvo este galardón en las ediciones de 2023 y 2024.

Los otros nominados que competirán con Martínez son el brasilero Alisson Becker (Liverpool), el marroquí Yassine Bounou (Al Hilal), el francés Lucas Chevalier (Lille), los belgas Thibaut Courtois (Real Madrid) y Mats Sels (Nottingham Forest), el italiano Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), el esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid), el español David Raya (Arsenal) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán).