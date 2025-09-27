La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó, este viernes por la noche, las fechas y horarios de las semifinales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana 2025.

En cuanto a los equipos argentinos, Racing visitará a Flamengo en Brasil el próximo miércoles 22 de octubre a las 21:30 horas. En la vuelta de la semi de la Libertadores, se enfrentarán el 29 en el Cilindro, a la misma hora.

Por su parte, Lanús es el único representante argentino en la Sudamericana y, en la ida, viajará a Santiago de Chile el próximo jueves 23 para enfrentar a Universidad de Chile, a partir de las 19:00 horas. La vuelta se jugará en La Fortaleza, el 30 de septiembre, también a la misma hora.

En tanto, la Liga de Quito enfrentará a Palmeiras (Copa Libertadores) el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas y el jueves 30 a las 21:30 horas

Por otra parte, Independiente del Valle se medirá con Atlético Mineiro (Copa Sudamericana) el martes 21 de octubre a las 21:30 horas y el martes 28 a las 21:30 horas.