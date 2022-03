El Inter decidió multar a Arturo Vidal por haber dado una entrevista sin consentimiento y por expresar su deseo de jugar en Flamengo de Brasil, cuando tiene un contrato por cumplir con el club milanés.

El diario La Gazzetta dello Sport señala que Vidal terminará su contrato en junio próximo y su continuidad en el Neroazzurro está casi descartada. Por eso Vidal dijo que le gustaría jugar en el gigante brasileño. Más allá de que no le renovarán, la dirigencia tomó a mal los dichos del futbolista chileno en la nota.

"Me gusta mucho Flamengo. Me llenó el corazón el gesto del presidente, que me dio la camiseta. Sueño con jugar allí. Mi capítulo europeo podría cerrarse, no sé si es el momento adecuado, pero si sucede, mi objetivo será uno: jugar y ganar con Flamengo", dijo Vidal.