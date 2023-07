MARINA BUTRÓN (*)

El Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 quedó inaugurado esta madrugada de jueves con un show de luces, música y fuegos artificiales en el estadio Eden Park de Auckland, en la antesala del primer partido del torneo entre Nueva Zelanda y Noruega, que culminó con la victoria del local por 1 a 0.

La fiesta contó con performances que destacaron las culturas únicas de los maoríes en Aotearoa Nueva Zelanda y los pueblos de las Primeras Naciones en Australia, conjugadas con referencias a los 32 países que participarán en un Mundial que promete ser histórico.

La artista local Benee, de Aotearoa Nueva Zelanda, y Mallrat de Australia, cantaron juntas la canción oficial de la Copa, "Do It Again", mientras decenas de jóvenes bailaban y saltaban al ritmo de la música, en una muestra de colaboración dinámica entre las naciones anfitrionas para destacar la unidad, la celebración y empoderamiento femenino.

A diferencia del show previo en Qatar 2022, que duró una media hora, la ceremonia del Mundial femenino de fútbol se desarrolló en 15 minutos en un estadio colmado con más de 48.000 personas.

Con las entradas agotadas hace un mes, en un día frío con viento y lluvias intermitentes, una constante en el clima neozelandés, la mayoría de la gente llegó poco antes del comienzo de la ceremonia.

Por decisión de los organizadores, el transporte público es gratuito hasta tres horas antes del partido aunque la gran mayoría de los ciudadanos se maneja en auto en Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda.

El DJ All Goodie musicalizó el estadio a una hora y media del "kick-off", con hits del pop, mientras también hubo tiempo para que las Football Ferns y las noruegas, campeonas mundiales en 1995, salieran a pisar el campo de juego y hacer algunos movimientos precompetitivos.

Una vez finalizada la fiesta inaugural con los fuegos artificiales se prendieron las luces del estadio, entró el trofeo que recorrió los 32 países que juegan este Mundial y se desplegaron las banderas de la FIFA Women's World Cup, de Nueva Zelanda y Noruega, de la FIFA y de una de sus propuestas "Unidos por la inclusión".

En el marco de la campaña "El fútbol une al mundo", en los 64 partidos que tendrá esta novena edición del Mundial se difundirán mensajes relacionados con la inclusión, los derechos de pueblos indígenas, la igualdad de género, la paz, la educación para todos, la erradicación del hambre, la lucha contra la violencia de género y la pasión por el fútbol.

Los equipos ingresaron, se escucharon los himnos y antes de que se acomodaran en el campo de juego para el puntapié inicial, se hizo un minuto de silencio por las víctimas del ataque ocurrido hoy en el centro de la ciudad, cuando un tirador mató a dos personas e hirió a otras seis desde lo alto de un edificio en construcción.

En las pantallas gigantes del estadio se pudo ver a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en momento del homenaje. La entidad rectora del fútbol mundial explicó que recibió la "confirmación de que (el tiroteo) se trató de un incidente aislado sin relación con el fútbol" por lo que se continuó con la apertura del Mundial y el partido de inicio con "normalidad".

En el Eden Park, un estadio utilizado principalmente para el rugby y el criquet, los deportes más populares de Nueva Zelanda, el encuentro entre las Football Ferns y Noruega superó la mayor cantidad de público en un partido de fútbol internacional (37,000), establecido en 2017 cuando los All Whites -selección masculina de fútbol- jugaron contra Perú.

Además, triplicó la mayor audiencia de la historia para las Ferns, que fue de 12.721 aficionados para ver el amistoso contra el actual bicampeón Estados Unidos en enero de este año.

(*) enviada especial Telam