Arranca la Sub20: un equipo que promete con leprosos y canallas adentro

El Sudamericano sub-20 de Colombia comenzará este jueves 19 de enero hasta el 12 de febrero y marcará el regreso de un torneo continental que no se pudo disputar en 2021 por cuenta de la pandemia. Los diez equipos de la Conmebol buscarán uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría, que se disputará en mayo en Indonesia.

Pese a que las selecciones no contarán con muchas de sus figuras porque los clubes en los que juegan no estaban obligados a prestarlas debido a que el torneo no se disputa en fecha FIFA, las expectativas son altas ya que igual asisten a la cita algunas de las principales promesas de la región.

La sede para la primera fase será Cali y la segunda en Bogotá, el torneo arrancará con dos grupos de cinco selecciones. Jugarán todos contra todos a lo largo de cinco fechas (uno jornada libre para cada equipo).

Los tres primeros de cada zona accederán a un hexagonal final. Nuevamente, todos contra todos. Habrá un campeón, con los cuatro primeros accediendo al Mundial de Indonesia. En tanto, los tres primeros también se meterán en los Juegos Panamericanos.

El grupo de la muerte es el A y de él hacen parte Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, mientras que en el B están Bolivia, Chile, Uruguay, Venezuela y Ecuador, el campeón vigente del torneo.

El primer partido del campeonato lo disputarán este jueves Perú y Brasil en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde después se enfrentarán Colombia y Paraguay, mientras que Argentina descansará en la jornada inaugural.

El equipo que dirige Javier Mascherano ilusiona. Varias promesas que ya juegan en la primera división del fútbol argentino, entre ellas representantes de Rosario Central y Newell's. El desequilibrante Brian Aguirre y el arquero Franco Herrera representan a la Lepra. En tanto, Alejo Véliz se encamina a ser el 9 titular, y el exArroyito, Facundo Buonanotte se puso la 10 en la espalda. Además se suma Ulises Ciccioli al equipo.

EFE